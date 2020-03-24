البنتاجون: ارتفاع حصيلة مصابى فيروس كورونا بين الجنود الأمريكيين لـ174

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البنتاجون البنتاغون الأمريكى أعلن ارتفاع حصيلة الجنود الأميركيين المصابين بكورونا إلى 174.

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الحصول على أقنعة الوجه الطبية "الكمامات" وأجهزة التنفس الصناعى ليس بالأمر السهل فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى عمل إدارته على دعم ومساعدة الولايات فى الحصول على المعدات اللازمة لعلاج الحالات المصابة، فيما وصف السوق العالمى لتلك المعدات بـ"المجنون".

وقال ترامب، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "السوق العالمية لأقنعة الوجه وأجهزة التنفس مجنون.. نحن نساعد الولايات فى الحصول على المعدات، لكن ذلك ليس سهلًا.. حصلت للتو على 400 جهاز تنفس صناعى"، مضيفًا "عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو.. يبدأ العمل فى 4 مستشفيات فى نيويورك.. والملايين من العناصر المختلفة القادمة".