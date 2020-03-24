البحوث الفلكية: 9 لجان لاستطلاع هلال شعبان بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة

كتب محمود راغب

كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد استعد بتجهيز لجان لرصد هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا، اليوم الثلاثاء وهو يوم الرؤية، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

وأوضح رئيس المهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المعهد استعد بتجهيز 9 لجان لرصد هلال شهر شعبان، من بينها لجان بتوشكى وسوهاج والقاهرة ومطروح والغردقة وجنوب سيناء، لافتا إلى أن كل لجنة تضم ممثلين عن معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة.

وولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء 29 رجب 1441 هجريا الموافق 24 مارس.

ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة، والقاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، أما فى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقيقة، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ 18 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر شعبان لعام 1441 هجريا فلكيا يوم غدا الأربعاء 25 مارس الجارى.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار".

ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.