اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

البحث عن ربة منزل قتلت طفلها 3 سنوات بسبب خلافات مع زوجها بجرجا سوهاج

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:44 م
البحث عن ربة منزل قتلت طفلها 3 سنوات بسبب خلافات مع زوجها بجرجا سوهاج قوات الأمن - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها من أجل إلقاء القبض على ربة منزل قامت بقتل نجلها عن طريق الخنق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج عقب تكرار الخلاف بينها وبين زوجها وتهديده لها بالزواج من أخرى.

 

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بالعثور على طفل جثة هامدة داخل منزل والدته وتبين وجود آثار خنق بالرقبة ووجود حبل .

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا وتبين من التحريات الأولية لضباط إدارة البحث الجنائي أن قيام ربة منزل بقتل طفلها "أحمد. م" البالغ من العمر 3 سنوات وفرت هاربة خارج القرية.

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب خلافات الزوجية بعد إبلاغ زوجها في رغبته بالزواج من أخرى ومغادرتها منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها.

 

وبسؤال الأب، قال في التحقيقات، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من زوجته قالت له فيه إنه لو لم يعيدها إلى منزل الزوجية مرة أخرى سوف تقوم بقتل أحد أبنائه وتندمه على كل شيء وأضاف أنه أنجب منها الطفل المجنى عليه وبنت عمرها 7 أشهر وأنه يتهما بارتكاب الواقعة.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وظروفها وملابساتها، حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

جرجا

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة