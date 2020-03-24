البابا تواضروس يدعو المسيحيين لصلاة جماعية من منازلهم ظهر الغد

كتبت سارة علام

دعا قداسة البابا تواضروس الثانى، كل المسيحيين إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد، كل فى موضعه.

وتضمنت دعوة قداسة البابا تواضروس أن يصلى الجميع فى كل مكان كل فى بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات"

تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الجريجورى بالكنيسة القبطية، والتي نصها:

"شعبك وبيعتك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك قائلين:

ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا

ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا

ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا

أنعم على شعبك بوحدانية القلب

أعط طمأنينة للعالم

ومزاجًا حسنًا للهواء"

كما ذكر بيان الكنيسة: البابا تواضروس يدعو إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض

يشارك قداسة البابا المصلين من المقر البابوي بالقاهرة وذلك عبر القنوات القبطية الأربعة وأيضًا من على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع فيس بوك

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.

واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.