اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:11 م
خالد صلاح
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الاتحاد الأوروبى يقول إنه اقترب من إبرام صفقة شراء كمامات بعد شهور من البحث

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:11 م
الاتحاد الأوروبى يقول إنه اقترب من إبرام صفقة شراء كمامات بعد شهور من البحث الاتحاد الأوروبى
رويترز

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قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت عطاءات من مصنعين لم تكشف عنهم عرضوا بيع كمامات ونظارات واقية للعيون، وثياب عمل للاتحاد الأوروبى، وغيرها من الأدوات الأساسية لحماية العاملين فى المجال الطبى فى حربهم مع فيروس كورونا المستجد.
 
وجاء الإعلان، عن ذلك بعد نحو شهر من طرح المفوضية الأوروبية عرض شراء مشترك لأدوات الحماية نيابة عن 25 من 27 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى، وتعانى أوروبا من نقص فى الامدادات من هذه الأدوات بعد الزيادة الهائلة فى الطلب عليها مع تفشى فيروس كورونا.
 
وقالت بروكسل، إنها تقيم عروض البيع، وأضافت ان الأدوات ستتوفر بعد أسبوعين من توقيع دول الاتحاد العقود مع البائعين.
 
و من جهته قال جوزيف بوريل الممثل السامى لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، إن وباء كورونا لم يعرف الحدود الوطنية، ويتسبب فى أزمة عالمية غير مسبوقة والحل الوحيد فى هذا الوقت هو تعاون عالمى أقوى بين الناس وبين المناطق وبين الدول، مشيرًا إلى أن إغلاق الحدود ومحاولة إيجاد الحلول بمفردها ليس هو المخرج، إنه فقط يرسل المشكلة إلى الجار.
 
وناقش اجتماع وزراء خارجية أوروبية الجهود المبذولة فى إعادة المسافرين إلى الاتحاد الأوروبى الذين تقطعت بهم السبل فى الخارج، وليس المقيمين الدائمين، وأولويتنا هى إعادة هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم، بما يتطلب التنسيق بين الدول الأعضاء ، وخدمة العمل الخارجى الأوروبى ، ووفود الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء والسفارات محليًا.
 
ولفت بوريل، خلال مؤتمر عقده اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى وجود مخاوف فى بعض البلدان فى آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، حيث يطلب عدد متزايد من المسافرين المساعدة فى عودتهم، وسنواصل العمل لإعادتهم إلى أوروبا.
 

الاتحاد الاوروبى

بروكسل

كورونا

فيروس كورونا

كمامات

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