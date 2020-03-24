اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الإدارية العليا: حظر قطع الأشجار أو أخذ الأتربة والرمال من الأراضى الأثرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:14 م
الإدارية العليا: حظر قطع الأشجار أو أخذ الأتربة والرمال من الأراضى الأثرية مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرست المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قضائي هام بأن المشرع اعتبر جميع الأراضي المملوكة للدولة والتي اعتبرت أثرية، من الأموال العامة، وحظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، وحظر أيضا منح رُخص للبناء فيها ، أو إقامة مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار .
 
 كما حظر غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي ، إلا بترخيص من الهيئة العامة للآثار – والتي حل محلها المجلس الأعلى للآثار – وتحت إشرافها .
 
وقرر المشرع مد سريان حظر غرس الأشجار أو قطعها أو رفع الأنقاض ، أو أخذ الأتربة والأسمدة والرمال على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأراضي الأثرية والتي تمتد لمسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة، أو لمسافة تُحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، ومنح المشرع للهيئة سلطة إزالة أي تعد يقع على أي موقع أثري أو عقار أثري بالطريق الإداري على نفقة المخالف .
 
وأكدت المحكمة ، إذا لم يثبت أن الأرض محل النزاع في هدا الطعن ، تقع ضمن المواقع أو الأراضي الأثرية أو المناطق المتاخمة لها وفقًا للمبدأ المعروض ، فإنه ينتفي مناط الحماية التي قررها المشرع في هذا الشأن، ويكون القرار الصادر بالإزالة مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون متعيناً إلغائه 
 
صدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد أحمد ضيف وناصر سيد معلا وإيهاب عاشور الشهاوي وبهاء سعيد عواد نواب رئيس مجلس الدولة .
 
 

مجلس الدولة

غرس الاشجار

الادارية العليا

اخبار المحاكم

اخبار مصوبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة