اليوم السابع
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الأمم المتحدة تسعى لهدنة وإطلاق سراح سجناء لمحاربة كورونا فى سوريا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:53 م
الأمم المتحدة تسعى لهدنة وإطلاق سراح سجناء لمحاربة كورونا فى سوريا الامم المتحدة
رويترز

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دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فورى لإطلاق النار بجميع أنحاء البلاد ليتسنى بذل "جهود شاملة" للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودعا المبعوث جير بيدرسن فى بيان إلى "الإفراج على نطاق واسع عن المحتجزين والأسرى" لأسباب إنسانية فى سوريا ووصول العاملين فى المجال الطبى إلى مرافق الاحتجاز للمساعدة فى ضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة للنزلاء.
 
وقال أطباء وعمال إغاثة، يوم أمس الاثنين، إن وصول فيروس كورونا إلى سوريا يجلب معه احتمال تفشى وباء قاتل للسكان الذين تضرروا بشدة من الحرب على مدار تسع سنوات، إذ من شأن خراب المستشفيات وشدة تكدس المخيمات أن يزيدا من سرعة الإصابات.
 
وأعلنت الحكومة السورية، يوم الأحد، عن أول إصابة فى البلاد بعد أن أشارت تقارير غير مؤكدة إلى اكتشاف الفيروس والتعتيم على ذلك، وهو ما نفاه المسؤولون.
 

الامم المتحده

سوريا

كورونا

فيروس كورونا

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