اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا.

السيسي يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال على الطرق العامة من 7 مساء إلى 6 صباحا

الداخلية تتخذ إجراءات تنفيذ حظر حركة المواطنين ومساندة جهود الدولة

الحكومة تقرر مد تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما إضافية

التموين تعدل مواعيد صرف السلع التموينية من 7 صباحا حتى 7 مساء طوال مدة الحظر

الرقابة الإدارية تشن حملات على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية

الحكومة: استمرار وسائل الإعلام فى ممارسة أعمالهم دون التقيّد بالحظر

النائب العام يلغى الفترة المسائية بالنيابة ويعلق العمل بنيابات المرور

أسعار الذهب ترتفع 15جنيها وعيار 21 بـ690 جنيها للجرام

الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة