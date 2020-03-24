اليوم السابع
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ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع الاستثمار

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:10 ص
ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع الاستثمار بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحاً 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1389.50 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 3.8 مليون سهم بقيمة 625.1 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.46% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف ات المالية بنسبة 2.24%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.02% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 2.11%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.27%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة الفنادق الوطنية، عن عقد اجتماع يوم الخميس الموافق 16 إبريل، وذلك فى تمام الساعة 1 ظهراً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.
 
ومن جانبها عقدت مجموعة البركة المصرفية، جمعيتها العامة العادية أمس الاثنين، فى المقر الرئيسى للمجموعة فى خليج البحرين، بنصاب قانونى قدره 82.78%، وترأس عبد الله عمار السعودى نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، حيث ناقش مساهمو المجموعة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وإلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والمصادقة عليها، بعدها تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
 
ومن المقرر أن يتم تحويل 10% إلى الاحتياطى القانونى، وذلك بواقع 10.567 مليون دولار، وتوزيع أرباح نقدية قدرها 24.9 مليون دولار بواقع سنتين للسهم الواحد حيث يعادل 2% من القيمة الاسمية للسهم، وترحيل مبلغ 70.2 مليون دولار للأرباح المستبقاة.
 

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