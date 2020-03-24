اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:06 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا فى النمسا إلى 4517 حالة و28 حالة وفاة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:42 م
ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا فى النمسا إلى 4517 حالة و28 حالة وفاة وزير داخلية النمسا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 4517 حالة؛ منها 16 حالة تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة، مشيرة إلى إصابة 84 طفلاً بفيروس كورونا. 
 
وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة في النمسا وتتركز معظم الإصابات بفيروس كورونا في مدينة تيرول، حيث تم تسجيل 1080 مريضًا. 
 
ومن جانبه ..أعلن مكتب العمل النمساوي ارتفاع عدد حالات البطالة جراء انتشار فيروس كورونا إلى 115 ألف شخص خلال 9 أيام حيث يجري إنهاء تسجيلهم في منظومة إعانات البطالة.
 
يذكر أن الحكومة النمساوية خصصت 38 مليار يورو في إطار حزمة مساعدات اقتصادية للشركات والأفراد لمعالجة التأثيرات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

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فيروس كورونا

النمسا

كورونا

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