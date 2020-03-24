اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:29 ص
خالد صلاح
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ارتفاع حرارة الجسم ليس بالضرورة دليلا على إصابتك بكورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:00 ص
ارتفاع حرارة الجسم ليس بالضرورة دليلا على إصابتك بكورونا ارتفاع حرارة الجسم
فاطمة ياسر

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يتعرض الكثيرون للإصابة بارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم،  نتيجة لإصابتهم بعدوي فيروسية كالأنفلونزا، أو عدوي بكتيريا، ولكن أصبح يتعرض الكثيرون للشعور بالذعر والخوف عند تعرضهم للإصابة بارتفاع حراراة الجسم في ظل انتشار الفيروس التاجي كورونا.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي الأمراض الأخرى التي تتسبب في تعرضك للإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم، وذلك وفقا لموقع "emedihealth".

أوضح التقرير، أن تعرض الجسم للإصابة بارتفاع حرارة الجسم يعد عرض يشير إلي وجود مشكلة في الجسم، وردة فعل للجهاز المناعي ضد العدوى، ويصاحب ارتفاع درجات الحرارة للجسم بعض الأعراض ومنها  آلام في الجسم وعدم الرغبة في تناول  الطعام، والشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة علي القيام بأي نشاط.

وقدم التقرير، حرارة الجسم  الطبيعية وهي  37 درجة مئوية، وعند تعرضها للزيادة فهذا يعني وجود ارتفاع في حرارة الجسم، فعند وصلها لدرجة حرارة 38 فيما فوق يعني ارتفاع في نسبتها، وهنا يجب البحث عن السبب.

وأشار التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بارتفاع في نسبة حرارة الجسم نتيجة لحدوث بعض الالتهابات في الجسم، أو الإصابة بعدوي فيروسية أو بكترية ، وهنا يقوم الجسم بالدفاع عن نفسه وعن الجهاز المناعي الخاص به، عن طريق ارتفاع حرارة الجسم.

وقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع حرارة الجسم، ومنها:

-يتعرض البعض لارتفاع حرارة الجسم نتيجة للإصابة بالعدوى الفيروسية.

-يتعرض البعض وخاصة الأطفال لارتفاع حرارة الجسم، بعض أخذ التطعيمات أو اللقاحات.

-بعض الأشخاص يتعرضون لارتفاع حرارة الجسم نتيجة للإصابة لزيادة تدفئة الجسم الناتجة عن ارتداء ملابس كثيرة، أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، أو نظرا للتعرض لأشعة الشمس الكثيرة.

-تناول بعض  أدوية وخاصة مضادات الحيوية أو أدوية الحساسية تزيد من ارتفاع حرارة الجسم.

-الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية يعانون من ارتفاع حرارة الجسم.

-كما أن تناول الأدوية المهدئة ومضادات الإكتئاب لها دور في هذا الأمر.

 


ارتفاع الحرارة

ارتفاع حرارة الجسم

اسباب ارتفاع حرارة الجسم

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