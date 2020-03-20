علامات تظهر على طفلك لا تتجاهليها أبرزها ارتفاع حرارة الجسم

فاطمة ياسر

في ظل انتشار الفيروسات وخاصة فيروس كورونا، الذي تسبب في حدوث ذعر شديد للمواطنين، هناك بعض العلامات التي تظهر علي طفلك، وليس بشرط أنه مصاب بالفيروس التاجي يجب التعرف عليها، وذلك للحفاظ علي صحة الأطفال، وذلك وفقا لموقع "hhdresearch".

في بعض الأحيان يتعرض الطفل للإصابة أو التعرض للكسل الشديد وغير المبرر، فإذا لم يكن طفلك قادرًا على الاستيقاظ أو كان هادئًا بشكل غير عادي أو غير نشط أو لم يكن مهتمًا بلعبة مفضلة ، اتصلي بطبيبك، لأنه ربما يكون تعرض لخبطة أو ضربة رأس تسبب في هذا الأمر.

وأضاف التقرير، أنه إذا كان طفلك يعاني من ضيق في التنفس، أو يلهث بدون أسباب فهذا يشير إلي إصابته بالسعال أو الربو، أو مرض خطير، أو مشكلة في القصبة الهوائية، ولذا يجب الذهاب به للطبيب.

يتعرض بعض الأطفال للإصابة بالجفاف بسبب عدم شرب الماء الكافي، الذي يؤثر علي كفاءة الجسم، ويعرض الطفل للقيء والإسهال، الهبوط والدوخة.

وأوضح التقرير، أنه في حالة ارتفاع حرارة الجسم عند الطفل، ولكنه يمارس حياته بشكل طبيعي فهذا يعني أنه لا داعي للقلق، ولكن إذا صاحبه أعراض أخري كالكحة أو العطس فيجب الراحة له، ومراقبة وقياس حرارة الجسم تجنبا للإصابة بأي أضرار كتلف المخ الناتج عن ارتفاع حرارة الجسم.

في حالة تعرض الطفل لضربة شديدة علي الرأس، وصاحبها القيء أو تغيرات في الرؤية، والشعور بالدوخة و الصداع هنا يجب ذهاب الطفل للطبيب لأن هذه الأعراض تشير إلي معاناة الطفل بارتجاع في المخ، ولكن في البداية يجب الاهتمام بإعطاء الطفل العديد من المشروبات أي السوائل لكي يشعر بتحسن.