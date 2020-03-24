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ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا فى دول التعاون الخليجى إلى 347 حالة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:28 م
ارتفاع المتعافين من فيروس كورونا فى دول التعاون الخليجى إلى 347 حالة مصابو كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، ارتفاع المتعافين من مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إلى 347 حالة شفاء من الفيروس بدول المجلس، حتى العاشرة مساء بتوقيت السعودية، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لحساب مجلس الصحة لدول التعاون الخليجى، عبر تويتر، جاءت حالات الشفاء كالتالى:

البحرين: 177 من 392 إصابة.

الإمارات: 45 من 248 إصابة.

عُمان: 17 من 84 إصابة.

الكويت: 39 من 191 إصابة.

السعودية: 28 من 767 إصابة.

قطر: 41 من 526 إصابة.

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وتتزايد معدلات الشفاء من فيروس كورونا فى الدول العربية، فى الوقت الذى تواصل فيه دول المنطقة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه.

من جانب آخر، أصدر مصرف البحرين المركزى، حزمة من التدابير الوقائية للحد من مخاطر العدوى التى قد تنتج من تداول العملات النقدية من قبل شركات الصرافة عبر إجراء عمليات التعقيم اللازمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تطبقها مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح المصرف المركزى فى بيان اليوم، أنه وجه شركات الصرافة باتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل مع العملات الورقية والعملات المستوردة من خارج البحرين، وتتمثل إجراءات الوقاية فى تعريض العملات النقدية للأشعة الفوق البنفسجية أو تعريضها لدرجات الحرارة المرتفعة أو عزلها لمدة لا تقل عن 72 ساعة.

وأشار المركزى إلى جهوده للحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى قطاع الصرافة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى جمهور عملاء شركات الصرافة.

وأصدر المصرف توجيهات لجميع شركات الصرافة تؤكد على ضرورة قيام الموظفين العاملين باستلام ونقل العملات النقدية بارتداء معدات الحماية الشخصية وفقًا للتوجيهات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من وزارة الصحة.


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