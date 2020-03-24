اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.54% بمستهل التعاملات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:50 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.54% بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 2.54% رابحاً 152.38 نقطة ليصل إلى مستوى 6142.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.65% رابحاً 138.63 نقطة ليصل إلى مستوى 5367.67 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 69.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفع 185 سهما، فيما تراجعت 5 أسهم.
 
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.53%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.33%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.26%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.90%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.76%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.33%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.04%.
 
وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.94%، ثم سهم "العالمية" بنسبة 9.87%، ثم سهم "الدرع العربى" بنسبة 7.73%، فيما جاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.36%، ثم سهم "الخبير ريت" بنسبة 5.16%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 2.19%.
 
وفى سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة وفرة للصناعة والتنمية تخفيض رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 77.17 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 7.717 مليون سهم، وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
 

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