اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:33 م
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إنهاء خدمة إمام بالشرقية لالقاءه دروس دينية بالمسجد بالمخالفة لقرارات الحكومة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:00 م
إنهاء خدمة إمام بالشرقية لالقاءه دروس دينية بالمسجد بالمخالفة لقرارات الحكومة وزير الأوقاف
الشرقية إيمان مهنى

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انهت مديرية الأوقاف بالشرقية، خدمة الإمام " ت.ا.ف "، و ذلك لعدم التزامه بقرارات غلق المسجد، و القاءه دورس دينية فيه.

وأكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة، في بيان، أنه بناء على مذكرة أفادت بقيام الإمام  بفتح المسجد وإلقاء درس به ،وامتناعه العمدي عن تنفيذ تعليمات الأوقاف بغلق المساجد في هذه الآونة، فقد كلفت الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف الشرقية بعمل بلاغ لمعالي النائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة .

و حذر البيان من أنه سيتم انهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله

وكان  الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة  ،  قد أكد ل" اليوم السابع "،  شكلت غرفة عمليات، لمتابعة تنفيذ القرارات، و لجان متابعة للمرور علي المساجد للتأكد من التزام  بالغلق و الأذان.

كانت قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

قالت وزارة الأوقاف، إنه يأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية  والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها،   .

 


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