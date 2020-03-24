إقالة القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية فى الغربية بسبب الإهمال

جاء ذلك بعد زيارته المفاجئة للوحدة المحلية بقرية الهياتم مساء اليوم وتبين وجود أنشطة مخالفه للقرارات التى اتخذتها الدوله للحفاظ علي صحة المواطنين.

من ناحيه أخرى شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الأطعمة بالمطاعم، وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح، حيث تم المرور على شوارع البحر، و23 يوليو، وسعد زغلون، ميدان بسيسة، شارع محب، شارع الملجأ، شارع الحنفي، شارع العباسي القديم، ميدان المحطة، شارع الرجبى، شارع طلعت حرب، منطقة الرجبى، طريق كفر الشيخ، وشارع الجلاء، شارع البهلوان، شارع شكري القوتلى، وتم تحرير 17 محضر عدم حمل شهادة صحية، و7محاضر نظافة، وتطهير سوق ميدان بسيسة، وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة الرجبى وأخذ التعهد عليه بعدم فض الشمع، وغلق محل حلاق بشارع العريان من شارع على أبو جبر بمنطقة رجب القاضي و تطهير المحل.

كما تم المرور على شوارع الجمهورية وجمال عبد الناصر بنطاق حي ثان المحلة، وتم رفع الإشغالات الموجودة بشارع الجمهورية العمومى، ومصادرة 16حجر شيشة، وغلق 3 مراكز دروس خصوصية ومطعم و2 مقهى بقرية بلقينا مركز المحلة، وغلق قاعتى أفراح، و3 حضانات.

كما تم غلق 3 كافيهات و2 محل بقالة بقرية الجابرية، وغلق مطعم بقرية شبرابابل، وغلق 3محلات فطير بقرية ميت الليت هاشم.