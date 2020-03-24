إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، فى حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل، بطريق "فاقوس – الصالحية القديمة" أمام قرية إكياد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس العام.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من مركز شرطة فاقوس، يفيد بوقوع حادث تصاد بين تروسيكل وتوك توك، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس العام، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لنقل أثار الحادث وتسير الحركة المرورية.