رويترز

قال حلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الثلاثاء، إن أربعة من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا بعد وقت قصير من دخول البلاد وهي أولى الحالات المؤكدة في مهمة الحلف. وجاء في البيان أن "الجنود وصلوا حديثا إلى البلاد وكانوا منشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، تم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص".