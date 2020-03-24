قال حلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الثلاثاء، إن أربعة من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا بعد وقت قصير من دخول البلاد وهي أولى الحالات المؤكدة في مهمة الحلف. وجاء في البيان أن "الجنود وصلوا حديثا إلى البلاد وكانوا منشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، تم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص".
وقال حلف شمال الأطلسي إن هناك نحو 1500 جندي في منشآت فحص كإجراء وقائي ومعظمهم وصلوا حديثا إلى أفغانستان.
وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، قال إن بلاده تحتاج إلى إجراء 15 ألف فحص يوميا لملاحقة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأضاف كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن "الهدف الأهم لنا في هذه المرحلة زيادة الفحوصات الطبية بالإضافة إلى تقليل الاتصالات الاجتماعية"، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة للحجر الصحي المنزلي، ومنع التواجد في الشوارع إلا لأهم الأسباب مع التوسع في فرض الغرامات لضمان تحقيق أعلى مستوى من التزام المواطنين.
وكانت وزارة الصحة النمساوية قد أعلنت، اليوم، ارتفاع الإصابات إلى 4486 إصابة، وتسجيل 25 حالة وفاة، بزيادة يومية نسبتها 24.15 في المائة.
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