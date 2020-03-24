اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة معلم بطلقات نارية فى خصومة ثأرية.. ومصرع عاملين بحادث فى قنا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:07 م
إصابة معلم بطلقات نارية فى خصومة ثأرية.. ومصرع عاملين بحادث فى قنا حادث موتوسيكل - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب معلم بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة محمود أبو الوفا محمد، 40 عامًا، معلم، بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى "الخلابصة والفواطم"، بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد قرشى عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائى، فى محاولة للسيطرة على الموقف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما لقى عاملان مصرعهما، فى حادث تصادم دراجة بخارية ومقطورة جرار زراعى، فى المغاربة بنجع حمادى، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع "محمد أ م"، 29 عامًا، حاصل على ثانوية أزهرية، و"على ع أ ت"، 17 عاما، طالب، مقيمين بقرية الشاورية بنجع حمادى، فى حادث دراجة بخارية كانا يستقلانها ومقطورة جرار زراعى، أمام قرية المغاربة بالقرب من الشاورية بنجع حمادي. تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

فى سياق آخر قررت نيابة مركز قنا، استخراج جثة كلب وتشريحها، لبيان سبب الوفاة، بعد أن اتهمت سيدة جيرانها بقتل الكلب لخلافات الجبرة.

وكانت سيدة مُسنة تدعى "م.ح" اتهمت أحد جيرانها بقتل كلبها انتقامًا منها بسبب خلافات على الجيرة بينهما بمركز قنا، وأنها فوجئت بوفاة الكلب بعد شعوره بحالة إعياء، واتهمت جيرانها بوضع سُم للكلب.

وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قنا، بقيام مسنة مقيمة بقرية كلاحين بتقديم بلاغ لمركز الشرطة تتهم فيه، أحد جيرانها بقتل كلبها، بسبب خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وأوضحت المسنة مالكة الكلب خلال المحضر، أن كلبها يعيش معها منذ فترة كبيرة وهى تعيش بمفردها، ويقوم بحراستها، بشكل مستمر، وقام أحد جيرانها بقتله، بسبب خلافات بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التى قررت استخراج جثة الكلب بعد دفنه وتشريحها، لكشف ملابسات الواقعة وسبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


اصابة معلم

محافظة قنا

اخبار محافظات

قرية هو

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة