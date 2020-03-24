إصابة معلم بطلقات نارية فى خصومة ثأرية.. ومصرع عاملين بحادث فى قنا

قنا - وائل محمد

أصيب معلم بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية السليمات، التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة محمود أبو الوفا محمد، 40 عامًا، معلم، بطلقات نارية فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى "الخلابصة والفواطم"، بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد قرشى عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائى، فى محاولة للسيطرة على الموقف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كما لقى عاملان مصرعهما، فى حادث تصادم دراجة بخارية ومقطورة جرار زراعى، فى المغاربة بنجع حمادى، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع "محمد أ م"، 29 عامًا، حاصل على ثانوية أزهرية، و"على ع أ ت"، 17 عاما، طالب، مقيمين بقرية الشاورية بنجع حمادى، فى حادث دراجة بخارية كانا يستقلانها ومقطورة جرار زراعى، أمام قرية المغاربة بالقرب من الشاورية بنجع حمادي. تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

فى سياق آخر قررت نيابة مركز قنا، استخراج جثة كلب وتشريحها، لبيان سبب الوفاة، بعد أن اتهمت سيدة جيرانها بقتل الكلب لخلافات الجبرة.

وكانت سيدة مُسنة تدعى "م.ح" اتهمت أحد جيرانها بقتل كلبها انتقامًا منها بسبب خلافات على الجيرة بينهما بمركز قنا، وأنها فوجئت بوفاة الكلب بعد شعوره بحالة إعياء، واتهمت جيرانها بوضع سُم للكلب.

وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قنا، بقيام مسنة مقيمة بقرية كلاحين بتقديم بلاغ لمركز الشرطة تتهم فيه، أحد جيرانها بقتل كلبها، بسبب خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وأوضحت المسنة مالكة الكلب خلال المحضر، أن كلبها يعيش معها منذ فترة كبيرة وهى تعيش بمفردها، ويقوم بحراستها، بشكل مستمر، وقام أحد جيرانها بقتله، بسبب خلافات بينهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التى قررت استخراج جثة الكلب بعد دفنه وتشريحها، لكشف ملابسات الواقعة وسبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.