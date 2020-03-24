اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابة رئيس فنلندا السابق الحائز على جائزة نوبل بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:45 ص
إصابة رئيس فنلندا السابق الحائز على جائزة نوبل بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن مكتب الرئيس الفنلندى اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا. وقال المكتب في بيان "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس، الرئيس اهتيساري في حالة جيدة".

وحكم اهتيساري (82 عاما) فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.

وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن.

وكان قد أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.

وقال مدير عام منظمة الصحة "الوباء COVID19 يتسارع، استغرق الأمر 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و 11 يومًا للحالات الثانية 100 ألف و4 أيام فقط للحالات لوصول عدد الحالات 300 ألف، هذه الأرقام مهمة، هؤلاء أناس انقلبت حياتهم وعائلاتهم رأسًا على عقب".


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