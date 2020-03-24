إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

كتبت ـ هدى زكريا

فى ديسمبر 2019 تم الإعلان عن اكتشاف فيروس كورونا المستجد covid 19 ومنشأة مدينة ووهان الصينية.. وقتها تم الإعلان عن تصنيف الصين باعتبارها بؤرة لنشر الفيروس.

لكن في غضون أيام قليلة انتشر الفيروس كالنار في الهشيم واجتاح دول أوروبا والشرق الأوسط، وللأسف كان لإيطاليا نصيب الأسد من حيث معدل الإصابة والوفيات .

فى هذا التقرير نستعرض لكم أسباب احتلال إيطاليا لتلك المرتبة المتقدمة بين الدول المصابة بالفيروس لدرجة أنها تجاوزت أكثر من 60 ألف إصابة وما يزيد عن 6 آلاف حالة وفاة منذ بداية الأزمة .