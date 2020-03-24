إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة وإصابة أستاذ جامعى فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة باحالة عاطل الي محكمة الجنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة هواتف المواطنين ، وحقائب السيدات، حيث تم ضبطه عقب سرقة استاذ بجامعة الأزهر بالاكراه، فى حدائق القبة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة ، بلاغا من مستشفى الدمرداش تفيد استقبالها م.ا 33، مدرس بكلية التربية الإسلامية بجامعة الأزهر مصاب بجرح قطعي بالساق الأيمن .

بالانتقال وسؤاله ، أكد بأنه أثناء توقفه بشارع في دائرة القسم لإستقلال إحدي السيارات الأجرة ، فوجئ بقيام شخص مجهول يقود دراجة بخارية " توك توك " بخطف هاتفه المحمول ، وأثناء محاولتة بالإمساك به متشبساً بالدراجة البخارية ، سقط على الأرض ، مما أدي إلي حدوث إصابته.

على الفور تم تشكيل فريق بحث ، تحت إشراف المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة ، وبتعقب خط سير المتهم ، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال التجارية فى المنطقة ، تم التوصل إلى هويته ، حيث تبين أنه يدعى" م.س " 28 سنة عاطل " مسجل خطر " سرقات ، وبإعداد الأمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تردده على أحد المقاهى ، كما تم الدراجة البخارية " توك توك " المسخدم فى الواقعة ، كما تم ضبط سلاح أبيض كان بحوزته ، بالإضافة إلى هاتف محمول ، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة ، واضاف أنه خصص نشاطه الإجرامى لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف ، موضحا أنه الدراجة البخارية ليست ملكه ، وأنه قام بإستئجارها من مالكها مقابل مبلغ مالى يوميا ، ليستغلها فى تنفيذ أعماله الإجرامية بسرقة هواتف المواطنين وحقائب السيدات ، وأن السلاح الأبيض الذى ضبط بحوزته بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات السرقة ، كما اعترف بارتكاب وقائع آخرى .

تم استدعاء المجنى عليه ، واتهمه بالسرقة ،كما تم استدعاء عدد من المجنى عليهم فى نفس الوقائع المشابه بالمنطقة ، وتعرفوا عليه واتهموه أيضا بالسرقة ، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، التى أمرت بحبس المتهم على التحقيق ، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب أنتهاء التحقيقات معه .