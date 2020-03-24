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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة وإصابة أستاذ جامعى فى حدائق القبة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:54 م
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة وإصابة أستاذ جامعى فى حدائق القبة محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة حدائق القبة باحالة عاطل الي محكمة الجنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة هواتف المواطنين ، وحقائب السيدات، حيث تم ضبطه عقب سرقة استاذ بجامعة الأزهر بالاكراه، فى حدائق القبة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة ، بلاغا  من مستشفى الدمرداش تفيد استقبالها  م.ا 33،  مدرس بكلية التربية الإسلامية بجامعة الأزهر  مصاب بجرح قطعي بالساق الأيمن .

 

 بالانتقال وسؤاله ، أكد بأنه أثناء توقفه بشارع في دائرة القسم لإستقلال إحدي السيارات الأجرة ، فوجئ بقيام شخص مجهول يقود دراجة بخارية " توك توك " بخطف هاتفه المحمول ، وأثناء محاولتة بالإمساك به متشبساً بالدراجة البخارية ، سقط على الأرض ، مما أدي إلي حدوث إصابته.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث ، تحت إشراف المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة ، وبتعقب خط سير المتهم ، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال التجارية فى المنطقة ، تم التوصل إلى هويته ، حيث تبين أنه يدعى" م.س " 28 سنة عاطل " مسجل خطر " سرقات ، وبإعداد الأمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تردده على أحد المقاهى ، كما تم الدراجة البخارية " توك توك " المسخدم فى الواقعة  ، كما تم ضبط سلاح أبيض كان بحوزته ، بالإضافة إلى هاتف محمول ، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أعترف بإرتكابه الواقعة ، واضاف أنه خصص نشاطه الإجرامى لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف ، موضحا أنه الدراجة البخارية ليست ملكه ، وأنه قام بإستئجارها من مالكها مقابل مبلغ مالى يوميا ، ليستغلها فى تنفيذ أعماله الإجرامية بسرقة هواتف المواطنين وحقائب السيدات ، وأن السلاح الأبيض الذى ضبط بحوزته بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات السرقة ، كما اعترف بارتكاب وقائع آخرى .

تم استدعاء المجنى عليه ، واتهمه بالسرقة ،كما تم استدعاء عدد من المجنى عليهم فى نفس الوقائع المشابه بالمنطقة ، وتعرفوا عليه واتهموه أيضا بالسرقة ، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، التى أمرت بحبس المتهم على التحقيق ، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب أنتهاء التحقيقات معه .

 


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