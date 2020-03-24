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إحالة طالب للمحاكمة لسرقته سيارة وتغيير معالمها قبل بيعها بدار السلام

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:43 م
إحالة طالب للمحاكمة لسرقته سيارة وتغيير معالمها قبل بيعها بدار السلام سرقة سيارة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة دار السلام، بإحالة طالب للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة سيارة وتغيير معالمها لبيعها. 

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، في ضبط طالب لقيامه بسرقة سيارة وتغيير معالمها بقصد التصرف فيها بالبيع بمنطقة دار السلام وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات جميع الوقائع.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من سائق يعمل طرف إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بقيام الأخيرة بعرض السيارة ملكها للبيع عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى، وفى وقتٍ لاحق تواصل معها هاتفياً أحد الأشخاص وأبدى رغبته فى شراء السيارة، وطلب منها عرض السيارة على أحد الفنيين بدعوى التأكد من صلاحيتها فتوجه المُبلغ بصحبته مستقلان وحال تواجدهما بإحدى الكافيهات بدائرة القسم، غافله الأخير واستبدل مفاتيح السيارة الأصلية بأخُرى مقلدة واستولى على السيارة، ولاذ بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، لمعرفة خط سير هروب المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المُستولى عليها "عقب تغيير لونها وتثبيت لوحات معدنية أخرى بدلاً من لوحاتها الأصلية" وعُثر بداخل السيارة على (لوحات السيارة الأصلية- هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة"- مفتاح سيارة "مقلد").

وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامه بتغيير معالم السيارة على النحو المُشار إليه بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط مرتكب واقعة تغيير لون السيارة وفنى تصنيع مفاتيح السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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