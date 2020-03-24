إحالة تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بالساحل للمحاكمة الجنائية

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة الساحل الجزئية، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهم على تحويل الأموال بحوزتهم إلى دولارات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بلاغًا من "ع.م.ك" 34 سنة تاجر أدوات صحية، يتهم شخصًا أدلى بأوصافه التقريبية بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي 20 ألف جنيه ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبطه، وتبين أنه "رشاد.ص" 32 سنة، صاحب مطبعة، بحوزته حقيبة بداخلها 20 ألف جنيه، 50 يورو، 100 دولار، أوراق سوداء.

وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بسرقة الحقيبة الخاصة بالمجني عليه، بأسلوب "الخطف" وبتطوير مناقشته عن مصدر باقى المضبوطات أقر بتحصله عليها من 3 أشخاص، وتعرف عليهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقيامهم بإنشاء صفحة باسم تبييض الدولارات.

وتمت مجاراتهم بمعرفة المتهم المضبوط والاتفاق معهم على التقابل بشارع الترعة البولاقية، لشراء مليون ورقة مالية سوداء مقابل مبلغ مالي 900 ألف جنيه، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم مليون ورقة مالية سوداء اللون، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على تحويل الأوراق المضبوطة بحوزتهم إلى دولارات .

تم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.