أوقاف المنيا: إجراءات مشددة ضد المخالفين لقرار إغلاق المساجد

المنيا-- حسن عبد الغفار

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الاوقاف بالمنيا، ان المديرية اتخذت العديد من الإجراءات ضد المخالفين لقرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم التأكيد على عدم فتح المساجد أو الزوايا للصلوات فى الجماعة أو الجمع أو الجنازات ولا يسمح إلا بالأذان فقط بالمسجد الكبير على أن يتم الأذان بالصيغة المعلقة بموقع الوزارة ويتم الأذان والمسجد مغلق.

وأكد أن من يخالف التعليمات سوف يتم أحالة مفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد ومدير الإدارة التابع لها إلى التحقيق ثم الإحالة إلى لجنة القيم، وقد ينتهى الأمر إلى إنهاء الخدمة .

واضاف عبد الرازق، انه وجه بإعادة توزيع العمالة على جميع المساجد بحيث لا يبقى فى المسجد أكثر من عامل إلا فى حالة تغطية جميع المساجد والزوايا بالعمالة ولا يُسمح بوجود زاوية أو مسجد بدون عمال فى وقت فيه مسجد به أكثر من عامل ويمنع منعاً باتاً ترك أيه نسخة لمفاتيح المسجد أو الزاوية مع أحد من الأهالى وحال وجود مخالفة يعرض الجميع للمسائلة وفق ما سبق ذكره .

واشار الى انه أصدر تكليفاته للائمة كل فى نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا فى محيط مسجده لبيان مدى الإلتزام وإنجاز كافة الإجراءات برفع تقرير يومى لمدير الإدارة ومفتشى المنطقة وعلى فضيلة المفتش وفضيلة مدير الإدارة متابعة تنفيذ ذلك وعمل جدول بهذا الشأن وإرسال تقرير لمدير الدعوة يومياً بالموقف على الطبيعة وبيان ما إذا كان هناك إختراق أو تجاوز من عدمه مع بيان الإجراء الذى قام به .

واكد على الإستمرار فى اللألتزام بكافة التعليمات والتنبيهات بشأن غلق المساجد والملحقات ودور المناسبات وتعليق كافة الأنشطة لحين تعليمات أخرى وحتى يكشف الله الغمه عن البلاد والعباد ويتحمل الجميع بالإدارة مسئولية المخالفة. ولفت ان جميع الإدارت غرفة عمليات يومياً حتى أيام الجمع، وسرعة التحرك للمتابعة الميدانية وعمل تقرير ومن الممكن أن يُكلف العامل بمتابعة أكثر من مسجد أو زاوية بجوار مسجده لبيان مدى الالتزام بتفيذ التعليمات من عدمه .

واشتر الى ان رؤساء الأقسام بالمديرية مكلفون بالمتابعة الميدانية بجميع الإدارات وعلى جميع المساجد والزوايا لبيان ما إذا كان هناك مخالفة للتعليمات من عدمه مع تقديم تقرير يومى للسيد مديرالدعوة وعلى فضيلة مدير الدعوة إعداد تقرير بالنتيجة للسيد وكيل الوزارة ويتحمل الجميع المسئولية عند مخالفة التعليمات .

واكد على جميع بدلات الأئمة معلق صرفها على مدى الإلتزام بتنفيذ التعليمات وحال عدم الالتزام يوقف صرف أيه بدل وفق تعليمات الوزارة بهذا الشأن وحال الصرف بالمخالفة يتحمل الجميع المسئولية عن الصرف بدون حق وإهدار مال عام وحتى إشعار آخر. وأشار ان مدير الدعوة والعلاقات العامة مسئولون عن إعداد تقرير يومى بالموقف على الطبيعة وبيان مدى الإلتزام بالتعليمات تمهيداً لعرضه ورفقه للسيد وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الدينى السيد وكيل الوزارة لشئون المساجد القرآن الكريم وجميع جهات الاختصاص بالوزارة.