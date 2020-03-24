أهالى كفر البطيخ بدمياط يشكون من تراكم مياه الأمطار.. صور

دمياط - معتز الشربينى

شكا أهالى منطقة هرى الخياط بمركز كفر البطيخ بدمياط من تراكم أكوام مياه الأمطار بأغلب الشوارع منذ فترة طويلة، والتى تحولت إلى بؤرة تلوث وميتنفع الحشرات والزواحف، وطالب الأهالى بسرعة شفط هذه المياه حفاظا على صحتهم .

ويقول مسعد سليمان أحد الأهالى أن المنطقة تعانى من تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار التى مضى عليها أكثر من أسبوعين وتحولت إلى بؤرة تلوث وتصاعدت منها الروائح الكريهة وجمعات فيها كميات كبيرة من القمامة بخلاف الزواحف والحشرات وخاصة الناموس.

وأكد أن هذه المياه أصبحت تهدد حيلة المواطنين بالأمراض مؤكدا أن الأهالى قاموا بالتواصل مع الوحدة المحلية بكفر البطيخ دون فائدة .

من ناحية أخرى، أعرب سيد المنصورى أحد أهالى دمياط من وجود إعداد كبيرة من الباعة الجائلين يحتفلون المكان أسفل الكوبرى العلوى وبجوار موقف خارج المحافظة ويعطلون حركة السير وكثيرا ما تحدث مشاجرات بين الباعة وبعضهم أمام مرأى ومسمع من المواطنين.

وطالب بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية والمرافق لإزالة هذه الإشغالات .

وكان عدد من أبناء مركز ومدينة دمياط فد اعربوا عن تضررهم من تراكم مياه الأمطار أمام منازلهم منذ أسبوع بسبب موجة الطقس السيئ الأخيرة ، مما تسبب فى تعطل الحركة وتعطل مصالحهم وتحول المياه إلى بؤرة تلوث بسبب الحشرات علاوة على تصاعد الروائح الكريهة التى تنبعث من المياه.

"اليوم السابع" استمع لشكوى الأهالى الذين يطالبون بسحب المياه المتراكمة بالشوارع .

ويشكو محمد جلال مدرس من تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار فى منطقة السنانية خلف مستشفي الصفا وبجوار مسجد النور وبجوار مستشفى النيل بدر مؤكدا أن المياه ملوثه وتوليد اعداد الناموس وتجمعت فيها كميات القمامه علاوة على وجود حيوانات ميته وطالب بسرعة رفع المياه وتطهير المنطقة.

كما أكد مسعد مرعى أحد أبناء البصارطة على تراكم كمية من مياه الأمطار، أمام مصنع الحطيبى فى قرية البصارطة وهى تقع داخل الكتله السكانية، مضيفا ان تواصل مع رئيس القرية وإدارة الأزمات بالمحافظة ولكن دون فائدة.



تراكم مياه الأمطار (1)



تراكم مياه الأمطار (2)