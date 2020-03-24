أمن الإسكندرية يضبط اثنين تخصصا فى نشل المواطنين

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، ومباحث الإسكندرية، فى ضبط شخصين تخصصا فى سرقة المواطنين بأسلوب النشل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وضبط مرتكبيها.

وقد أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى (بمديرية أمن الإسكندرية) بقيام شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسمى محرم بك، ثان الرمل) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بإسلوب "النشل".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بإرتكابهما (4) حوادث سرقة (حوافظ جلدية بداخلها بعض المتعلقات الشخصية - 3 هواتف محمول). وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى (عامل بأحد محال الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة القسم) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تحويل المتهمين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.