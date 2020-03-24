اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:25 م
خالد صلاح
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أسعار النفط ترتفع أكثر من دولار مع تعزيز أمريكا إجراءات دعم اقتصادى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:37 م
أسعار النفط ترتفع أكثر من دولار مع تعزيز أمريكا إجراءات دعم اقتصادى النفط
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط نحو4% اليوم الثلاثاء على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.05 دولار للبرميل ما يعادل 3.9 % إلى 28.08 دولار للبرميل بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار ما يوازي 5.1% إلى 24.56 دولار.
 
وقال إدوارد مويا المحلل بشركة السمسرة أواندا "النفط يرتفع، ويرجع ذلك بصفة أساسية لضعف الدولار نتيجة إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
 
"سيظل مستوى تذبذب خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا وينبغي ألا يتفاجأ المتعاملون إذا تبددت موجة الصعود في نهاية المطاف".
 
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجموعة برامج استثنائية لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء قيود على التجارة التي يقول علماء إنها لازمة لإبطاء تفشي فيروس كورنا.
 
وفيما استمر تعثر حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليوني دولار في مجلس الشيوخ الامريكي أمس بسبب خلاف بين المشرعين حول بنودها، أبدى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ثقته في التوصل لاتفاق قريبا.
 
ودفعت حزمة التحفيز المتوقعة الدولار للهبوط. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 0.5 % اليوم.

أسعار النفط

النفط

فيروس كورونا

كورونا

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