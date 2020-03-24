اليوم السابع
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أسعار الفاكهة اليوم.. البرتقال يبدأ من 2.5 جنيه والفراولة بـ3جنيهات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:56 م
أسعار الفاكهة اليوم.. البرتقال يبدأ من 2.5 جنيه والفراولة بـ3جنيهات سوق الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 24-3 - 2020، بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وقالت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرارا بسبب زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية وذلك أدى إلى استقرار الأسعار . 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة  أن أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 3.5- 6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو. 
 
وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، بينما تراوح سعر الفراولة بين 3– 8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 . 
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف .

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