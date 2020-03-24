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أرقام مرعبة لتطور وباء كورونا فى بلاد الدكتاتور العثمانى خلال 12 يوما

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:52 م
أرقام مرعبة لتطور وباء كورونا فى بلاد الدكتاتور العثمانى خلال 12 يوما تفشى فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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بعد إعلان وزير الصحة التركى فخر الدين كوجا، عن وجود 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة فقط، نشرت صحيفة جمهوريت التركية إحصاء بعدد حالات الإصابة والوفاة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد لافتة الإنتباه إلى التزايد السريع فى حالات الإصابة فى تركيا فى الأيام الأخيرة.

وكانت حالات الإصابة والوفاة كالآتى:

11 مارس – حالة واحدة

13 مارس – 5 حالات

14 مارس – 6 حالات

15 مارس – 18 حالة

16 مارس – 47 حالة

17 مارس – 98 حالة إصابة - حالة وفاة واحدة

18 مارس – 191 حالة إصابة - 3 حالات وفاة

19 مارس – 359 حالة إصابة – 4 حالات وفاة

20 مارس – 670 حالة إصابة – 9 حالات وفاة

21 مارس – 947 حالة إصابة -  21 حالة وفاة

22 مارس – 1236 حالة إصابة – 30 حالة وفاة

23 مارس – 1529 حالة إصابة – 37 حالة وفاة

 

من جهة أخرى، كشف ستيفن كوك، الباحث الأمريكي المتخصص في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، لموقع أحوال التركى، الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها النظام التركي خلال الاستجابة لفيروس كورونا، والميل العالمي الناشئ نحو استجابات أكثر استبدادية، وكارثة كورونا التي تلوح في الأفق في محافظة إدلب السورية.

 

وقال كوك: "أخبرني أشخاص في تركيا أن هناك حالات من الالتهاب الرئوي ظهرت منذ فترة ولجأت الحكومة إلى التعتيم عليها".

 

وأضاف: "هذا يعني أن الوباء قد تفشى قبل وقت طويل من إعلان الدولة عن ظهور الفيروس".

 

وأكد كوك أن التعتيم هو ثمار نظام تركي لا يقبل النقد ويرفض الاستماع إلى الحقيقة إلى جانب مجتمع مدني تم سحقه.

 

 


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