Stay At Home.. بريطانيون يحثون العالم على البقاء فى المنزل للوقاية من كورونا

كتب محمد رضا

Stay At Home Save Lives أو "البقاء فى المنزل ينقذ الأرواح"، شعار رفعه البريطانيون عبر هاشتاج جاء فى المركز الثانى بتريند المملكة المتحدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ليحثوا من خلاله أنفسهم وباقى شعوب العالم للبقاء فى المنازل لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص فى بلاد كثيرة.









وحث البريطانيون أصدقائهم وجميع الشعوب حول العالم على ضرورة الاستماع للتحذيرات من التواجد فى تجمعات، ووجهوا رسائل مؤثرة للجميع، حيث قالت إحدى المغردات والتى تعمل ممرضة، "تخيل أن تكون ممرضة.. لقد انتهيت لتوك من الضغط العصبى والجسدى.. وأخيرًا، يمكنك الوصول إلى المنزل وتسجيل الدخول إلى فيس بوك للاطمئنان على أحبائك.. ثم تشاهد صور الأشخاص الذين لديهم نزهة لعينة".





فيما نشرت أخرى صورة أختها التى تعمل مسعفة، وقالت فى تعليقها عليها: "هذه أختى الجميلة.. إنها مسعفة.. إنها على الخط الأمامى.. وستصاب بفيروس كورونا أثناء إنقاذ الآخرين.. إذا اكتشفت أنك لا تمارس التباعد الاجتماعى، فقد انتهينا.. التباعد الاجتماعى"، كما شاركت أخرى صورتها مع أولادها فى المنزل أثناء قيامها بعملها من داخل البيت وسط أطفالها.









وقالت الأم البريطانية، لتحث الأخرين على اتباعها فى البقاء داخل المنزل رغم الصعوبات التى تواجهها بسبب أطفالها، "وهكذا يبدأ العمل فى المنزل مع أطفالى.. هناك الكثير من الأسباب التى تجعل هذا ليس مثاليًا، ولكن علينا أن نبقى.. بدأت أرى الجوانب الإيجابية.. تمنى لى الحظ"، فيما نشر فريق طبى صور له داخل إحدى المستشفيات وظهر اثنين من الفريق وهما يحملان لافتتان كتب عليهما "أنا بقيت فى العمل من أجلك.. ابقى فى المنزل من أجلنا".

كذلك نشر أحدهم قائمة بنشاطات يومية يمكن القيام بها أثناء العزل المنزلى، والتى نشرت من قائمة مخصصة لطفل، وعلق عليها: "انظر كيف يعمل هذا مع طفل عمره 7 أو 3 سنوات.. هناك خطة.. البقاء فى المنزل ينقذ الأرواح"، كما نشرت صفحة فريق أرسنال للسيدات لكرة القدم، صورة تحث الناس على البقاء فى المنزل.

ويشار إلى أن وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك، كان قد قال، الأحد، إن بلاده ستطلب من مليون ونصف من مواطنيها الأكثر عرضة للخطر أن عليهم البقاء فى المنزل طوال الأسابيع الاثنى عشر المقبلة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.









وأضاف جنريك، فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء بوريس جونسون "علينا اليوم اتخاذ إجراءات أخرى وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر لإنقاذ حياتهم"، وأضاف "ستتصل (هيئة الصحة الوطنية) بهؤلاء الناس خلال الأيام المقبلة وستحثهم على البقاء فى منازلهم لمدة 12 أسبوعا على الأقل".