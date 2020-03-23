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9 خطوات تساعدك فى استخدام الكحول لتعقيم المنزل من فيروس كورونا بأمان

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 ص
9 خطوات تساعدك فى استخدام الكحول لتعقيم المنزل من فيروس كورونا بأمان عمليات التعقيم من فيروس كورونا
كتبت ـ هند عادل

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يبحث الجميع عن وسيلة آمنة لتعقيم المنزل وأماكن العمل وتطهيرها خوفا من العدوى بفيروس كورونا ، وعلى الرغم من أن الكحول الطبى مفيد جدا، إلا أن هناك الكثير من الأمور التى يجب الانتباه إليها عند استخدامه حتى لا يؤدى إلى حدوث أضرار صحية خطيرة، ويعرض التقرير التالى الطريقة الصحيحة لاستخدام الكحول الطبى فى التعقيم وفقا لما أقرته وزارة الصحة الصينية .

 

طريقة استخدام الكحول للتعقيم من عدوى كورونا بأمان:

 

الكحول

 

1-  عند تعقيم المنزل سيختار الكثير من الأشخاص استخدام مطهرات تحتوى على 75% من الكحول الطبى، لكن إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح فسوف يتسبب فى مخاطر صحية كبيرة .

2- لا تستخدم مطهرات تحتوى على 75% من الكحول مع الكلور.

3-  المطهرات التى تحتوى على 75% من الكحول قابلة للاشتعال لذا ينبغى توخى الحذر فى تخزينه.

4-  الكحول من المواد القابلة للاشتعال لذا يجب إبقاؤه بعيدا عن النار والمواد القابله للاشتعال.

5-   لا تفتح زجاجة الكحول الطبى أمام النار وأبقها بعيده عن درجات الحرارة المرتفعه ويحذر وضع الكحول بجانب سخان الماء.

التطهير بالكحول

6- عند استخدام الكحول فى تطهير المنزل يجب فتح النوافذ للتهوية.

7-  استخدام قطعة قماش نظيفة منغمسة فى الكحول لمسح الأسطح أوالتطهير وإلا فأن تأثير الايثانول فى الهواء سيرتفع ما قد يتسبب فى اندلاع حريق.

8- عند تنظيف الأجهزة الكهربائية بالكحول يجب التأكد من فصلها عن مقبس الكهرباء ومسحها بعد أن تخف درجة حرارتها.

9- يحذر تخزين الكثير من الكحول فى المنزل للأن هذا يؤدى إلى مخاطر على السلامة العامة ويهدد باندلاع حريق.

 


كورونا

تعقيم المنزل

التعقيم بالكحول

الكحول

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