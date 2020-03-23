اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

750 ألف جنيه للشهر العقاري والطب الشرعي لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:08 م
750 ألف جنيه للشهر العقاري والطب الشرعي لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا المستشار عمر مروان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، استمرار إجراءات الوقاية واتباع النظم الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتوفير المبالغ اللازمة لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء، والطب الشرعي، بواقع 500 ألف جنيه للشهر العقاري و 150 ألف جنيه للخبراء و 100 ألف جنيه للطب الشرعي لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العدل اليوم الاثنين، مع عدد من مساعديه ومسئولي المصالح التابعة للوزارة، لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإيجاد الحلول لأية مشاكل تعوق الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات.
 
كما وجه وزير العدل بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصي أي حالة مصابة بالفيروس، مشددا على إثابة الموظفين الذين يبذلون جهداً استثنائياً في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.
 

كورونا

فيروس كورونا

وزارة العدل

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع وفيات كورونا لـ 1812 وأكثر من 23 ألف إصابة

الإثنين، 23 مارس 2020 12:01 م

الفلبين تؤوى المشردين فى خيام معقمة لمنع إصابتهم بفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 م

أضبط مخالفة.. زحام أمام مكتب بريد الغردقة رغم التحذير من كورونا.. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 م

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 م

متخليش قعدة البيت بسبب كورونا تزود وزنك..7 نصائح لإنقاص الوزن فى المنزل

الإثنين، 23 مارس 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة