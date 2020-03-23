5 جمهوريين في العزل.. ومصادر بالكونجرس: يجب إقرار المساعدات قبل أن يمرض الجميع

كتبت: نهال طارق

يناقش الكونجرس الامريكى الان مصير قانون ثالث ضمن الاجراءات الاستثنائية التى تتخذها الحكومة لمحاربة وباء كورونا، ولكن حقيقة أن 5 من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ تحت الحجر الصحى شكل عائقا لاتخاذ القرار.

قالت شبكة فوكس نيوز أن حزب الاقلية فى مجلس الشيوخ اوقفوا اقرار حزمة المساعدات الثالثة مما تسبب فى انتقادات نارية من الجمهوريين، وسط تخبط وانقسام بين حزب الاغلبية بسبب الاعضاء المتغيبين.

كما حذر الجمهورى البارز ميتش ماكونيل من خطورة الامر قائلا "وصل كورونا إلى داخل جدران مجلس الشيوخ، هناك 5 اعضاء فى الحجر"

جاء اختبار السيناتور راند بول، من ولاية كنتاكى، إيجابيًا لعدوى كورونا امس الاحد بعد أن أمضى معظم عطلة نهاية الأسبوع فى مبنى الكابيتول هيل ما بين اجتماعات متعددة ليصبح سيناتور بول أول عضو فى مجلس الشيوخ يصاب بالعدوى والتزم بالحجر الصحى مع الاستمرار فى العمل عن بعد مثل موظفى مكتبه فى العاصمة الذين قاموا باعمالهم طوال الايام العشر الماضيو من المنزل.ووفقا للتقرير تأكيد اصابة سيناتور بول بالعدوى دفع عدد من زملائه ليدخلوا فى عزل ذاتى، حيث قال سيناتور ولاية يةتاه ميت رومنى أن طبيبه امره بالالتزام العزل زعدم التصزيت فى قاعة مجلس الشيوخ كما كشف السناتور مايك لى أنه سيبدا العزل الذاتى يوم الأحد، بعد تفاعله مع بول لكنه أكد أنه سيعمل عن بعد.

هذا بخلاف السيناتور كورى جاردنر الذى أعلن دخوله حجر صحى فى 17 مارس بعد اتصاله مع أحد الناخبين الذى تم تاكيد اصابته بكورونا لاحقا، ايضا السناتور ريك سكوت الجمهورى فى الحجر الصحى الذاتى، بعد أن تفاعل مع الرئيس البرازيلى الذى كان يشابه فى اصاببته.

بالاضافة إلى السناتور ليندسى جراهام، من ولاية كاليفورنيا الذى التزم العزل بعد حضور حدث فى مار لاجو مع الرئيس البرازيلى، وقد انهى جراهام فترة عزله مؤخرا دون اثار للفيروس.ودعا عدد من اعضاء مجلس الشيوخ بالسماح بالتصويت عن بعد حيث لا يقتصر الامر على سيناتور بول واعضاء المجلس الرئيسيين فقط لنه يمتد إلى الموظفين والعاملين بمبنى الكونجرس، وقد علمت شبكة فوكس نيوز أن الجمهوريين فى مجلس الشيوخ استمروا فى الاجتماع بشكل جماعى لعدة أيام مع ازدياد حدة الازمة.

ومن جانبهم اتخذ الديمقراطون الاحتياطات اللازمة وأجروا معظم اجتماعاتهم عبر مكالمة فيديو جماعية، ولا يوجد أعضاء ديمقراطيون فى مجلس الشيوخ أثبتت إصابتهم بكورونا او دخولهم حجر صحي.

فى الظروف العادية، يتكون مجلس الشيوخ من 53 جمهوريًا و47 عضوًا فى يتجمعون مع الديمقراطيين ولكن مع دخول خمسة من الجمهوريين عزل ذاتى، فإن الحزب الجمهورى بالكاد لديه الأغلبية فى المجلس الذى يضم 48 عضوًا جمهوريًا مقابل 47 عضوًا ديمقراطيًا.

ووفقا للتقرير توقفت محاولة تقديم التشريع يوم الأحد حيث كانت هناك حاجة لستين صوتًا ليتم تمرير القانون وقال أحد المصادر لشبكة فوكس نيوز: "نحتاج إلى إنهاء كل شيء قبل أن يمرض الجميع فى الكونجرس".

من المتوقع أن تستمر المفاوضات بشأن المرحلة الثالثة من التحفيز الاقتصتدى، يوم الإثنين، حيث من المقرر أن يلتقى وزير الخزانة ستيفن منوشن بالزعيم الديمقراطى فى مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وسيوفر مشروع القانون مدفوعات تصل إلى 1200 دولار للشخص الواحد كما سيشمل ما يصل إلى 350 مليار دولار دعم للشركات الصغيرة لمواصلة دفع الرواتب فى ضوء اضطرار العمال إلى البقاء فى منازلهم ومليارات القروض لشركات الطيران وغيرها من الصناعات.

ولكن على الجانب الآخر من مبنى الكابيتول، قالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى أن الديمقراطيين فى سوف "يقدمون مشروع قانون الخاص" لمعالجة الأزمة الاقتصادية مما يحبط العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين عملوا طوال الأسبوع لصياغة تشريعات الطوارئ.

وقالت بيلوسى "إنها فى مجلس الشيوخ الآن لأن هذا هو الموعد النهائى للتصويت، لكننا سنقدم مشروع قانوننا الخاص، ونأمل أن يتوافق مع ما ناقشوه فى مجلس الشيوخ".