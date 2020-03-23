اليوم السابع
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وكيل شعبة المحمول: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية 50% بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 10:00 م
وكيل شعبة المحمول: انخفاض مبيعات الهواتف الذكية 50% بسبب فيروس كورونا هواتف ذكية
كتبت هبة السيد

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قال محمد المهدى وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات الهواتف الذكية انخفضت بنسبة 50% بسبب تغير نمط استهلاك العملاء واتجاههم بشكل أكبر نحو المنتجات الضرورية لديهم وأيضا بسبب عمليات تنفيذ قرار  اغلاق المحال التجارية فى السادسة مساء إذ تعتمد تلك المحال  على العمل لوقت متأخر ليلا بالإضافة الي اضطرار الكثير من أصحاب المحلات إلى إغلاقها بالكامل طوال الوقت خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19.
 
وكانت أزمة الاجازات فى الصين قد أثرت على شحنات الأجهزة ليس بمصر فقط بل الكثير من دول العالم لاسيما وإن الصين تسيطر على تصنيع ثلثلى الأجهزة الذكية من الهواتف بالعالم. 
 
غير إن المهدى أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان هذه الأزمة تم تجاوزها خاصة مع حل مشكلات تتعلق بتوقف شحنات أجهزة فى الجمارك لاستكمال أوراق و فواتير معينة ما ساهم فى توفير البضائع للتجار خلال فترة توقف الاستيراد من الصين، ولكن حاليا ومع انخفاض عمليات الشراء فإن التجار لا يمكن هم تحديد الكميات التى يوجد بها نقص فى الأسواق. 
 
وشهد سوق الأجهزة الذكية بمصر ركودا كبيرا فى الربع الأخير من العام الماضى وفقا لما أعلنته نقابة المحمول فى وقت سابق، ذلك على الرغم أن المبيعات السنوية للأجهزة تصل إلى نحو 18 مليون جهاز، ويصل حجم السوق إلى 35 مليار جنيه.
 
ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات فقد ارتفع عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 43.7 مليون بنهاية نوفمبر 2019 بالمقارنة ب 38.67 مليون في أكتوبر 2019 و 34.37 في نوفمبر 2018. 
 
ووصل عدد مستخدمو ال "USB modem" لنحو 3.59 مليون في نوفمبر 2019 مقارنة ب 3.58 في أكتوبر 2019 و 3.23 مليون في نوفمبر 2018، ووصلت السعة الدولية للإنترنت إلى نحو 2665.70 مليار نبضة/ث في نوفمبر 2019 مقارنة ب2665.78 في أكتوبر 2019 و 2343.54 في نوفمبر 2018.
 
 

شعبة المحمول

محمد المهدى

الهواتف الذكية

فيروس كورونا

كوفيد19

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