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وكالة فارس الإيرانية تعلن وفاة أحد رؤساء تحریرها بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:20 م
وكالة فارس الإيرانية تعلن وفاة أحد رؤساء تحریرها بفيروس كورونا إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، وفاة الصحفى الإيرانى سيد عبد الله سيد أحمدى زاوية رئيس تحرير الشيفت الصباحى فى الوكالة، جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد المنتشر فى عموم البلاد.

 

 

وكان  متحدث وزارة الصحة فى إيران كيانوش جهان بور، أعلن الاثنين، ارتفاع حصيلة  وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1812 شخص، والإصابات بلغت 32 ألف و 49 شخص، ومتعافيين 8376.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني ومساعد الشؤون التنسيقية، حبيب الله سياري عن انشاء القوات البرية فى الجيش مستشفى ميدانى بسعة 2000 سرير خلال 48 ساعة فى العاصمة طهران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع المحافظات الإيرانية، لاسيما فى العاصمة طهران التى تحتل المرتبة الأولى فى اعداد الإصابات.

بدوره أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

ورفض المرشد الأعلى عرضا أمريكا بالمساعدة على التغلب على الفيروس، وقال علي خامنئي، إن الولايات المتحدة متهمة بصناعة ونشر فيروس كورونا، لافتا إلى أن العرض الأمريكي بتقديم المساعدة لإيران أمر عجيب، لأنها تعاني من نفس المشكلة.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد  "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق ، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).


ايران

كورونا

فيروس كورونا

وكالة فارس

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