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وزير خارجية إيطاليا يشكر مصر لإرسالها طائرة محملة بمليون كمامة لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 03:51 م
وزير خارجية إيطاليا يشكر مصر لإرسالها طائرة محملة بمليون كمامة لمواجهة كورونا وزير خارجية ايطاليا لويجى دى مايو
كتبت فاطمة شوقى

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شكر وزير الخارجية الإيطالية لويجى دى مايو على صفحته الرسمية الحكومة المصرية على إرسالها طائره محمله بمليون كمامة أمس لمساعدة العاملين في المستشفيات الإيطالية ضد فيروس كورونا.

وزير خارجية ايطاليا لويجى دى مايو
وزير خارجية ايطاليا لويجى دى مايو

 

وهبطت فى مطار مالبينسا بإيطاليا، أمس الأحد، طائرة شحن جوى تابعة لشركة مصر للطيران تحمل مساعدات ومستلزمات طبية ووقائية إلى إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا، وتحمل شحنة المساعدات المصرية لإيطاليا حوالي مليون كمامة من مصر لإيطاليا لمساعدتها فى مواجهة فيروس كورونا الذي انتشر فى إيطاليا خلال الأيام الماضية.

وكتب الوزير الايطالي في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: سيصل إلى إيطاليا أكثر من 10 مليون قناع ولكن ابتداءً من الأربعاء ، من مصر والصين الهند والاتحاد الأوروبى لإنقاذ البلاد من فيروس كورونا".

وزير خارجية إيطاليا يشكر مصر فى صفحته
وزير خارجية إيطاليا يشكر مصر فى صفحته

 

وكانت الحكومة الإيطالية أصدرت صباح اليوم مرسوما جديدا يعلق كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية فى البلاد بأسرها بهدف مواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرسوم استثنى على جميع التراب الوطني، سلسلة من الأنشطة التي وردت في قائمة من 97 جهة مرفقة بالنص، ويمنح المرسوم الشركات مهلة ثلاثة أيام، أو بالأدق حتى 25 مارس الجاري، لتعليق أنشطتها، "بما في ذلك شحن البضائع الموجودة في المخازن".

وجاء فى المرسوم أنه "يُحظر على جميع المواطنين الانتقال أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة إلى بلدية مختلفة عن تلك التي يتواجدون فيها حاليًا، باستثناء احتياجات العمل الملحة بشكل مطلق أو لأسباب تتعلق بالصحة"، ويُستثنى من هذا، عمل المكاتب العامة والخاصة التي لم ترد في آخر الإجراءات التقييدية التي أقررتها الحكومة، لكن مع التوصية باللجوء إلى العمل المرن ومنح الإجازات والعطل".

كما يقول النص أيضا أن "أحكام المرسوم التى حددت التشديدات الجديدة لمكافحة (كوفيد 19) ستكون سارية المفعول أعتباراً من 23 مارس 2020 حتى 3 أبريل المقبل". كما "تم توحيد صلاحية هذا المرسوم والمراسيم الصادرة حتى الآن الى 3 أبريل ".

 


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