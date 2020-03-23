اليوم السابع
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وزير الطاقة الأمريكى: تحالف نفطى مع السعودية أحد أفكار عديدة قيد البحث

الإثنين، 23 مارس 2020 07:22 م
وزير الطاقة الأمريكى: تحالف نفطى مع السعودية أحد أفكار عديدة قيد البحث أرشيفية
رويترز

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أبلغ وزير الطاقة الأمريكى تلفزيون بلومبرج، اليوم الاثنين، أن إقامة تحالف نفطى بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر منتج فى أوبك، هو أحد "الأفكار العديدة العديدة" التي يتداولها صناع السياسات الأمريكيين لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي.

وقال الوزير دان برويليت "لا أعرف ما الذى سَيُقدم بصورة رسمية، في إطار عملية السياسات العامة." وقال إن قرارا لم يتخذ بشأن "أى شيء من ذلك القبيل".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت يوم الجمعة أن مسؤولين من وزارة الطاقة يسعون لإقناع إدارة ترامب للضغط على السعودية من أجل الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول والعمل مع الولايات المتحدة من أجل جلب الاستقرار إلى الأسعار.


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