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وزيرة الصحة: لازلنا نتحكم فى معدل انتشار الفيروس ومش عاوزين نوصل لرقم ألف

الإثنين، 23 مارس 2020 11:39 م
وزيرة الصحة: لازلنا نتحكم فى معدل انتشار الفيروس ومش عاوزين نوصل لرقم ألف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
كتب أحمد عبد الرحمن

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علقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على تزايد أعداد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد  قائلة رغم الزيادة لكن لازلنا في مرحلة التحكم في الانتشار بشكل كبير لاننا لازلنا  قادرين على الرصد والتتبع  وهدفنا أن لا يصل منحنى الإصابات إلى أرقام كبيرة. وأضافت في  مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه كلما قلت الاصابات زادت فرصة العلاج بشكل أفضل وفي ذات الوقت يغذي قدرتنا الاستيعابية  للأعداد  المصابة مشيرة إلى أن وصول الاصابات لرقم ألف  ليس مفزعاً لكل الدول لكن بالنسبة لنا في مصر رقم ومؤشر لانفضله ولانحب أن نصل إليه بسرعه  وتابعت "لو صلنا إليه في مدى طويل مش هيبقى مقلق بعد 10 أيام أو 12 يوما لكن لو حصل في تلات أيام هيبقى صعب في التقصي والمتابعة".

 وحول حالات الوفاة قالت " بوجه رسالة للأسر لاتنتظر وصول والديك لحالة حرجة يصعب علاجها لان معظم الحالات المتوفاة بتيجي في حالة حرجة  وقبل أخذ العينة بيكون توفى معظم الوفيات جاية قبل 24 ساعة، وذلك لأن الأسر مش واخدة بالها من الأعراض".

تابعت: "أى حد  عنده  ارتفاع في درجات الحرارة مع أعراض تنفسية يتصل بينا  فوراً، والخطوط دلوقتى الساخنة بقت مجانية بالتعاون مع وزارة الاتصالات ".  وحول أزمة المعدات الطبية الخاصة بأجهزة الكشف والتنفس الصناعي في العالم في المناطق الموبوءة قالت الوزيرة "بالنسبة لنا ماعندناش أزمة دلوقتي في ظل الوضع الحالى إحنا فيه.. الحمد لله إحنا في وضع كويس جداً ومأمنيين نفسنا من قبل الأزمة فى خطوة إستباقية من خلال الاستيراد ومتعاقدين على شحنات حتى الآن".


وزيره الصحه

كورونا

فيروس كورونا

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