وزيرا السياحة والقوى العاملة يعدان التدابير اللازمة لمتابعة أوضاع العاملين بالسياحة

كتبت آمال رسلان ومحمود راغب

اجتمع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام وزارة القوى العاملة، لإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع العاملين بقطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد ، ووضع آليات دعم هذا القطاع خلال هذه المرحلة.

وشدد وزير القوى العاملة، فى مستهل الاجتماع على حرص الوزارة علي التعامل الفوري مع أي تداعيات لظهور فيروس "كورونا"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية من خلال تقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة، لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.

من جانبه قال وزير السياحة والأثار أن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأن العاملين بهذا القطاع أولى بالرعاية خلال هذه المرحلة، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل حاليا علي الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة .

حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، و ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، و محمد البدوي الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وآمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الدولية ، و إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوي العاملة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً امس، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.