وزارة البيئة تنصح أصحاب الأمراض التنفسية تجنب الأماكن المكشوفة

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إنه استنادا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، وفي إطار متابعة حالة نوعية الهواء، تشير النتائج إلى تأثر حالة نوعية الهواء سلبًا بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التى تظهر نشاط الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والرمال مع إمكانية استمرارها حتى صباح الغد.

ونصحت وزارة البيئة، فى بيان، أصدرته منذ قليل، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة وحتى هدوء الرياح، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .

وكانت قد أعلنت وزارة البيئة، وجود تحسن فى جودة الهواء وانخفاض نسب التلوث خلال الفتره الحالية، والذى تم رصده من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية، والتى تتابع مؤشرات جودة الهواء على مدار الساعه، وذلك خلال تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجارى ومن خلال رصد جودة الهواء فى تلك الفترة، وأشارت النتائج إلى تحسن حالة جودة الهواء تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التي تظهر في سقوط الأمطار الغزيرة.