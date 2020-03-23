هونج كونج تحظر دخول الوافدين من الخارج لمكافحة وباء "كوفيد-19"

ا ش ا

أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" اليوم حظر دخول غير أبناء المنطقة الذين يصلون برحلات جوية من الخارج، بهدف منع حالات الإصابة الوافدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت لام - في تصريح اليوم /الاثنين/- إن قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد /الأربعاء/.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من تسجيل مركز هونج كونج للحماية الصحية 44 حالة إصابة مؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المنطقة إلى 317.

وقالت "تشوانغ شوك-كوان" رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز -في مؤتمر صحفي- إنه من بين الـ44 حالة الجديدة الذين تتراوح أعمارهم من 20 شهرا إلى 72 عاما، 29 شخصا لديهم تاريخ سفر خلال فترة حضانة المرض، بينهم سبعة طلاب كانوا يدرسون في الخارج ورياضي سافر إلى الخارج للتدريب.

وأضافت أن الـ15 مريضا الآخرين بينهم أشخاص ذهبوا إلى ملهى ليلي شهير في منطقة بوسط هونج كونج، وحضر شخص واحد منهم حفلا خاصا وآخر يعمل في مدرسة ثانوي وجد بها عدد من المصابين في وقت سابق.

وتابعت كوان أن بعض الحالات الجديدة ترتبط بحالات عدوى جماعية، بينها فوج سياحي كان فى زيارة لكندا، وحفل زفاف حيث تم تشخيص إصابة ثمانية أشخاص من الحاضرين بالمرض.

وبنهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 317 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وخرج 100 مريض من المستشفيات في هونج كونج بعد تعافيهم.