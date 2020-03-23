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نقيب الزراعيين: تعقيم الأندية والمقار التابعة للنقابة ضد كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:41 ص
نقيب الزراعيين: تعقيم الأندية والمقار التابعة للنقابة ضد كورونا تعقيم الأندية والمقار التابعة لنقابة الزراعيين ضد كورونا
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة تواصل أعمال إجراءات التعقيم للأندية والمقار التابعة لنقابة الزراعيين بالقاهرة، والمحافظات، ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لحماية أعضاء النقابة والتنسيق مع الأجهزة الفنية المتخصصة لتنفيذ خطة الدولة في تنفيذ إجراءات الوقاية من المرض والسيطرة عليها.
 
وشدد "خليفة"،  في تصريحات صحفيه، اليوم، الإثنين، علي ضرورة دعم أجهزة الدولة في التصدي لمخاطر المرض من خلال الإلتزام بالتوصيات الصحية للتعامل مع المرض والحد من التواجد داخل المناطق المغلقة وخاصة الأسواق التجارية أو الأزدحام في مناطق التسويق في الطرقات ووسط المدينة مع سرعة الإبلاغ في حالة الإشتباه بالأعراض المرضية.
 
ونبه نقيب الزراعيين إلي أهمية الإلتزام بشعار خليك بالبيت لحماية الاسرة والمجتمع من مخاطر الفيروس القاتل، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال الحد من حركة الأفراد داخل البلاد كأحد أدوات نجاح الوقاية من الأمراض مع الإلتزام بتنفيذ حزمة من التوصيات الصحية المتعلقة بالنظافة العامة والشخصية والإلتزام بالعزل الصحي لمنع إنتشار المرض.
 
ولفت إلي أن الإجراءات الوقائية السليمة والصحية هي ضمان نجاح حملة الحكومة للتوعية بأدوات الوقاية من فيروس كورونا، موضحا ان القرارات الأخيرة التي تنفذها الحكومة تستهدف حماية الدولة المصرية ورعاية بسطاء الوطن من مخاطر الأمراض الوبائية التي تهدد إستقراره.
 
وأشار نقيب الزراعيين إلي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إستكمال خطة الدولة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، لضمان نجاح خطة الدولة في السيطرة علي المرض وإحتواءه كأحد أدوات الوقاية من الفيروسات التي تهدد الصحة العامة والبيئة، مشيرا إلي ضرورة تقدير هذا الدور حتي نتفادي الأضرار التي تهدد كيان الدولة المصرية.
 
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