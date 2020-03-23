نقابة أطباء القاهرة تطالب بالحد من الزحام بعيادات المستشفيات الحكومية لمنع العدوى

كتبت آية دعبس

ثمنت نقابة أطباء القاهرة، جهود الدولة فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، مطالبة بسرعة اتخاذ عدة قرارات للحد من العدوى بالفيروس، من خلال الحد من الزحام فى العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية، من تحديد عدد الحالات التي يتم الكشف عليها تبعا لطاقة استيعاب العمل، وعدد أفراد الطاقم الطبى، على أن يتم تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى على العيادات الخارجية بالمستشفيات، لافته إلى أن حالات العيادات الخارجية غير طارئة، والتى يمكن الاسترشاد بتجربة حجز الكشف المسبق فى برنامج علاج فيروس سى.

وأشارت نقابة أطباء القاهرة، إلى ضرورة التأكيد علي مديري المستشفيات بتوفير أماكن انتظار للمرضى جيدة التهوية، وتلافي الزحام أمام أبواب العيادات، بالإضافة إلى ضم كل من "الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، مثل: الضغط والسكر والأورام، وأمراض نقص المناعة، وأمراض القلب والجهاز التنفسي، وكذلك الأم الحاضنة لأطفال"، من أفراد الفريق الطبي لقرار رئيس الوزراء بالإجازة مدفوعة الأجر، والبقاء بالمنزل، وذلك نظرا لأنهم أكثر عرضة لحدوث مضاعفات فى حالة انتقال المرض لهم، لافته إلى وجوب بقاء هذه الفئات بالمنزل بعيدا عن بيئة العدوي بالمستشفيات.

كما طالبت نقابة الأطباء الفرعية، بإصدار قرار بمنع الزيارة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية والرعايات لمنع نقل العدوي للزائرين، وكذلك تحديد عدد المرافقين للحالات بمرافق واحد فقط، والتأكيد علي توافر مستلزمات مكافحة العدوي بالمستشفيات من كمامات ومطهرات وقفازات، وغيرها، بقدر كافي لفرق العمل الطبية، والتأكيد علي ضرورة استعمالها، ومراقبة ذلك من الجهات الرقابية، مناشدة الأطباء بأخذ كل الوسائل العلمية فى مكافحة العدوي، والإبلاغ الفورى عن أي تقصير فى هذا الصدد.

كانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت تخصيصها لرقم واتس آب ( 01095111247 )، لتواصل الأطباء مع نقابتهم حال عدم توفر المستلزمات في أى منشأة صحية حتى يتم التنسيق مع المسؤولين لحل المشكلة.