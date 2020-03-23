نائب محافظ الغربية: نخوض معركة للوعى واجراءات احترازية مكثفة لمواجهة كورونا

وقال نائب المحافظ، في بيان له، أن مبادرة " احمي نفسك.. احمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والتى تهدف الي نشر الثقافة الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس تفاعل معها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالمحافظة، حيث تسابق الكثيرون فى التبرع بالمواد المطهرة والمستلزمات الطبية من كمامات وقفازات، وشنط مواد غذائية ، موضحا أن المحافظة تلقت تبرع بوحدتين رش وتعقيم سعة 600 لتر تكلفتهما 100 الف جنية وتبرع آخر بـ 4 طن مواد مطهرة وكمية كبيرة من المستلزمات الطبية و500 شنطة مواد غذائية، تتضمن الشنطة الواحدة " عبوات زيت وسكر وأرز ومكرونة وفول وشاي وسمن"، وجار توزيعها بالمحافظة على الأسر الأكثر احتياجا وعمال اليومية.

من ناحيه أخرى، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اتخاذ تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا وتعقيم جميع المصالح الحكومية، مناشدا الأهالى البقاء فى المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع أى سبيل لانتقال العدوى بالفيروس.

وأشاد المحافظ باستجابة رجال الأعمال بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة، حيث تبرع أحد رجال الأعمال بمدينة بسيون بكميات كبيرة من المواد المطهرة والمنظفات بلغ وزنها 4 طن، وأيضا كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تشمل كمامات ووقفازات ومطهرات.