نائب محافظ الغربية: نخوض معركة للوعى واجراءات احترازية مكثفة لمواجهة كورونا

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره، إلى جانب إطلاق حملات كبرى للتوعية فى جميع أرجاء المحافظة تحث المواطنين على البقاء بالبيوت واتباع الإجراءات الوقائية والتى تعد سلاح للانتصار على الوباء.
من ناحيه أخرى، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اتخاذ تدابير احترازية قصوى فى مواجهة كورونا وتعقيم جميع المصالح الحكومية، مناشدا الأهالى البقاء فى المنازل والالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل سلامتهم وتجنب المصافحة باليد والعناق والزحام من أجل منع أى سبيل لانتقال العدوى بالفيروس.
وأشاد المحافظ باستجابة رجال الأعمال بالمبادرة التى أطلقتها المحافظة، حيث تبرع أحد رجال الأعمال بمدينة بسيون بكميات كبيرة من المواد المطهرة والمنظفات بلغ وزنها 4 طن، وأيضا كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تشمل كمامات ووقفازات ومطهرات.
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