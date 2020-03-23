اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 08:41 م
خالد صلاح
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موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 23-3-2020

الإثنين، 23 مارس 2020 07:59 م
موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 23-3-2020 البورصة المصرية

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نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين الموافق 23-3-2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت في البورصة المصرية على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل فى حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت فى حالات الهبوط فقط، بالإضافة إلى مجموعة من الاخبار الأخرى ومنها.

 

البورصة المصرية تقرر إلغاء آلية الإيقاف المؤقت للتداولات فى حالات الصعود

تقدم مجلس إدارة البورصة المصرية، بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، يقضى بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل فى حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت فى حالات الهبوط فقط.

 

الإسكان: أبراج العلمين تصل لـ42 طابق وشواطئ وكورنيش "العلمين الجديدة" للجميع

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، وجارٍى تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات.

 

11 شركة بالبورصة تشترى أسهم الخزينة للحد من الانخفاض غير المبرر فى أسهمها

أقبلت 11 شركة على شراء أسهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الأحد، لتخفيف حدة التأثير السلبى بالأحداث، العمل على دعم السهم فى البورصة المصرية، الحد من الانخفاض غير المبرر فى سعر السهم بالبورصة، منح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم، خاصة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة.

 

صور.. تعليق العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بسبب أعمال التطهير

قرر تحالف شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات وعدد من الشركات الأجنبية، تعليق العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطهير وتعقيم مواقع المشروع.

وبدأ التحالف اليوم، في اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم البدء فى أعمال تطهير وتعقيم كافة محطات المشروع والمنشأت الملحقة به من أجل القيام بحملة تطهير موسعة، وذلك بهدف الحفاظ على صحة جميع العاملين بالمشروع، على أن يستأنف العمل مرة أخرى يوم الأحد المقبل.

 

"قطاع الأعمال": إجراءات وقائية مشددة بشركات نقل الركاب التابعة لمواجهة كورونا

في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوجيهات وزارة قطاع الأعمال العام للشركات التابعة لها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، واصلت شركات نقل الركاب (شرق الدلتا - غرب ووسط الدلتا - الصعيد) للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

 

بلومبرج: مؤشر البورصة المصرية يحقق أكبر قفزة فى العالم بعد قرارات السيسى

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء تفيد بأن البنك المركز ى سيدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مصرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار.

وأوضحت بلومبرج أن مؤشر EGX30 قد ارتفع بنسبة 6.8% بعد فترة قصيرة من افتتاح البورصة اليوم فى القاهرة، ليمدد الزيادة بنسبة 5.9% التى شهدتها الجلسة السابقة. وارتفع البنك التجارى الدولى والشركة الشرقية SAE  5% و10% على التوالى، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر.

 

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وجاء الصعود بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة.

 

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه فى السنوات التالية.


موجز الاقتصاد

البورصة المصرية

فيروس كورونا

اخبار الاقتصاد

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