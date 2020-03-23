مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:28 ص

توقيت صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:09

ميعاد صلاة العشاء 7:26



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

توقيت صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:24

توقيت صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 05: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:22 م



مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:18 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18

توقيت صلاة المغرب 5:57 م

موعد صلاة العشاء 7:12 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:27 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:16





ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :



مكة

موعد صلاة الفجر 5:02 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:36 م

ميعاد صلاة العشاء 7:45 م



المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:00 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:38 م

توقيت صلاة العشاء 7:48 م



الرياض

موعد صلاة الفجر 4:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 6:10 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:14

توقيت صلاة الظهر 11:47 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:55

موعد صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:01 ص

توقيت صلاة الظهر 12:30 م

موعد صلاة العصر 3:56 م

توقيت صلاة المغرب 6:35 م

موعد صلاة العشاء 7:49 م



مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:56 ص

توقيت صلاة الظهر 12:34 م

موعد صلاة العصر 4:03 م

توقيت صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 8:03



مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:02 م

مواقيت صلاة العشاء 7:18 م

