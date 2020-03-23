اليوم السابع
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مواطنو بيرو يحتفلون بعيد ميلاد رئيسهم من شرفات منازلهم.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 12:44 م
مواطنو بيرو يحتفلون بعيد ميلاد رئيسهم من شرفات منازلهم.. فيديو سكان بيرو يحتفلون
كتب محمد شعلان

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يعيش العالم حجر منزلي لوقف تفشي فيروس كورونا، ورغم هذا الحجر لم ينس البيروفيون الاحتفال بعيد ميلاد رئيسهم مارتن فيزكارا الـ57، ولكن هذا العام بصورة مختلفة تتناسب مع الحدث العالمي واجراءات الحجر المنزلي في ظل حالة الطوارئ ومنع التجول التي تعيشها البلاد ، حيث قام السكان بتوحيد الغناء على أغنية عيد الميلاد الشهيرة "happy birthday" من شرفات منازلهم، متمنين له عيد ميلاد سعيد.

وفي وقت سابق، قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا، إن بلاده ستغلق الحدود لكبح انتشار فيروس كورونا داعيا المواطنين لبدء حجر صحى ذاتى لمدة 15 يوما، وقالت الحكومة إن بيرو رصدت 71 حالة إصابة بالفيروس.

الوضع فى بيرو
الوضع فى بيرو

 

سكان بيرو يحتفلون
سكان بيرو يحتفلون

 

كما أعلنت وزارة الصحة فى بيرو، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) فى البلاد إلى ست حالات، وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، أمس الأحد، أن 4  من بين هذه الحالات هم أفراد من الأسرة أو أصدقاء لحالة تقول السلطات إنها قادمة من الخارج.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

 

وعلى جانب آخر، قالت شرطة بيرو إنها صادرت طرد بريدى من صناديق تحتوى على كمامات محشوة بالكوكايين، كانت متجه إلى هونج كونج، حسبما قالت صحيفة "دياريو لاس أمريكا" على نسختها الإسبانية.

 

وأفادت شرطة بيرو أن الطرد البريدى المتداخل يحتوى على أكثر من كيلوجرام من المخدرات وتم توزيعه فى صناديق تحتوى على كمامات.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة أظهرت قدرة تجار المخدرات على الاستفادة من الوضع، وهذه المرة ، عن طريق إخفاء المخدرات داخل ووسط الأقنعة المستخدمة لمحاولة حماية أنفسهم من فيروس كوفيد 19، وليست هذه هى المرة الأولى التى تصادر فيها السلطات البيروفية المخدرات فى طريقها إلى هونج كونج،حيث أنه فى عام 2018 ، قامت بمصادرة ما يقرب من طنين من الكوكايين.


بيرو

رئيس بيرو

عيد ميلاد بيرو

فيروس كورونا

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