اليوم السابع
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مواصلة تعقيم المؤسسات الحكومية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 07:19 م
مواصلة تعقيم المؤسسات الحكومية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. صور تعقيم المؤسسات الحكومية بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصلت المؤسسات الحكومية بالإسكندرية فى أعمال التعقيم ورش المطهرات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على موظفيها والعاملين بها.

وأعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من تطهير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والتى أرسلت حملة لرش المديرية بقيادة إحدى الطبيبات بالمطهرات والمنظفات اللازمة لمكافحة انتشار أو العدوى بفيروس كورونا.

وصرح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسى والذى اشرف على أعمال الحملة أن المديرية حريصة على صحة العاملين بها وأنها رائدة دائما وسباقة فى اخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة العاملين بالمديرية وإجراءات التطهير ستكرر بصفة دورية.

وتحت تحت إشراف نجوى أمين رئيس حي الجمرك، وفي إطار التعاون بين حي الجمرك والجهات التنفيذية بنطاق الحي تم اليوم رش وتعقيم مبنى منطقة الجمرك للصرف الصحي ، نقطة شرطة الأنفوشي ، وذلك بتنسيق إدارة المتابعة الميدانية والأزمات والكوارث ووحدة التدخل السريع.

ونسق حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان، مع مديرية الطب البيطري لتطهير وتعقيم ديوان عام الحي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها الحي للحد من انتشار فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه.

كما تم توضيح طرق الوقاية تجنبًا للإصابة بالفيرس على جميع العاملين بالحي، بالإضافة إلى وضع اللافتات التي تحمل إرشادات التوعية وطرق الوقاية التي تصدرها منطمة الصحة العالمية بجميع الأماكن بالحي.

وأعلن حى العامرية ثان، عن حملة تطهير بنطاق الحى لتجنب انتشار فيروس كورونا بالرش بجهاز الرزاز الجامبو، كما تم العمل وتطهير المركز الدولى و قسم شرطة العامرية ثان وديوان عام الحى.

 

استمرار اعمال التعقيم
استمرار اعمال التعقيم

 

اعمال التعقيم_1
اعمال التعقيم_1

 

التعقيم بالعامرية
التعقيم بالعامرية

 

تعقيم المكاتب
تعقيم المكاتب

 

حى العامرية
حى العامرية

 

مديرية التموين
مديرية التموين

 

مكاتب العاملين
مكاتب العاملين

 


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