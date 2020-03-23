مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفيات بنها الجامعية لجهودهم فى مواجهة كورونا

القليوبية - نيفين طه

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "السعيد"، إن المكافاة هى أقل ما يمكن أن تقدمه إدارة الجامعة لكادر المهن الطبية والأطباء المقمين والإمتياز والتمريض والإداريين والفنيين والأمن الإدارى، لدورهم الفعال في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل أقسام المستشفيات والعيادات لاستقبال أي حالات فى اى وقت دون توقف.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى، وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية التي تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، أن الجامعة قد بدات بالفعل في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية منذ أبريل الماضى.

وأشار السعيد، إلى أن المنظومة الجديدة للشكاوى تم تطبيقها داخل 19 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية لضمان سهولةاستقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد

وقال رئيس الجامعة ، إنه أعطى تعليمات لإدارة خدمة المواطنين بإدارةالجامعة بعدم استقبال الشكاوى الورقية واستقبال الشكاوي إلكترونيًا وذلك نظرا للظروفالحالية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحسبًا لمنع وانتشارالعدوي وحفاظًا علي سلامة العاملين والمترددين على الجامعة.